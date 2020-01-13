Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu
Haberler » Dünya » Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu - Haberler

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu

Lahor Yüksek Mahkemesi (LHC) Müşerref'i idama mahkum eden özel mahkemenin anayasaya aykırı olduğunu duyurdu.

13.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:39
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu

Yüksek Mahkemesi (LHC), eski Pervez Müşerref'i vatana ihanetten yargılamak için özel mahkeme kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.


Aralık ayında idama mahkum edilen Müşerref'i yargılayan özel mahkemenin anayasaya aykırı olarak kurulduğu, Müşerref'in adil yargılanmadığı ve idam cezasının yasalara aykırı biçimde verildiği iddialarıyla LHC'ye sunulan dilekçeye ilişkin üçüncü duruşma bugün yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler