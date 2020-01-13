Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu
Lahor Yüksek Mahkemesi (LHC) Müşerref'i idama mahkum eden özel mahkemenin anayasaya aykırı olduğunu duyurdu.
Lahor Yüksek Mahkemesi (LHC), eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'i vatana ihanetten yargılamak için özel mahkeme kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.
Aralık ayında idama mahkum edilen Müşerref'i yargılayan özel mahkemenin anayasaya aykırı olarak kurulduğu, Müşerref'in adil yargılanmadığı ve idam cezasının yasalara aykırı biçimde verildiği iddialarıyla LHC'ye sunulan dilekçeye ilişkin üçüncü duruşma bugün yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle