Eski İliç Belediye Başkanı Doğan'ın Fetö Davası

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın da yer aldığı 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İliç Belediye Başkanı Doğan, eski Müftü Kara, İbrahim Gürsul, Servet Çelenk ile Yasin Kalyon bulundukları Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık Ethem İbrahim Şirin, sanık avukatları ve yakınları ile tanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.



Kalyon savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını ve meslek hayatı boyunca idari soruşturma dahi geçirmediğini ileri sürdü.



Vakıf, dernek ve siyasi parti gibi hiçbir kurum ve kuruluşa üye olmadığını aktaran Kalyon, şunları ifade etti:



"Din Kültürü öğretmeni olmam sebebiyle farklı birçok cemaatin sohbetlerine katıldım. Hatta kiliseye bile gitmişliğim vardır. Bana uzanan hiçbir eli geri çevirmedim. Ancak herhangi bir kurum ve derneğe himmet adı altında para yardımında bulunmadım. KPSS sınavında düşük puan almamdan dolayı geçimimi sağlamak için Bodrum'da FETÖ'ye ait bir özel okulda kısa süreliğine öğretmenlik yaptım. Hakkımda ileri sürülen ByLock iddiasını ise kabul etmiyorum. Ben böyle bir program ne indirdim ne de kullandım."



Eski İliç Belediye Başkanı Doğan savunmasında, sanık ve tanıkların ifadesinden dolayı tutuklu olduğunu ancak tutuklu bulunduğu 10 aylık süre içerisinde hakkında idari soruşturma açılmadığını iddia etti.



Belediye başkanı olması sebebiyle birçok öğrenciye yardımda bulunduğunu anlatan Doğan, "Bugün verdiğim 3-5 kuruş zekattan dolayı yargılanıyor oluşum beni utandırıyor. Ben torpille bugüne kadar bir yerlere gelmedim. Seçimlerde çalışarak yüzde 56 oyla İliç halkının tercihi ile belediye başkanı oldum. Dava dosyasında delil karartacak ve kaçma şüphesi bulunduracak hiçbir şey yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.



Sanıklardan örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu iddia edilen Kara ise devletin suç saydığı hiçbir iş ve eylemde bulunmadığını öne sürdü.



Kara, iddianamede kendisi ile ilgili somut hiçbir delil bulunmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.



Diğer sanıklar ve avukatlar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Servet Çelenk'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 6 sanığın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.