Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor
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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor

18.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:35
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, futbola dönmeye hazırlanıyor. Sneijder'in Hollanda 2. Ligi ekiplerinden FC Den Bosch'ta danışmanlık ya da sportif direktör görevini üstlenmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda ikinci ligi Eerstedivisie'de yer alan FC Den Bosch ile futbol dünyasına geri dönmeye hazırlanıyor.

Hollanda basınına konuşan FC Den Bosch'un yatırımcısı Ebert Dollovoet, "Wesley Sneijder ile konuşuyoruz. FC Den Bosch'ta neler yapabileceğimize dair bir sohbetimiz oldu" dedi.

FC Den Bosch'un finansal işlerden sorumlu yöneticisi Peter Poirters ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü, şu an bir gizlilik gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DANIŞMAN YA DA SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Haberin detaylarında Wesley Sneijder'in de FC Den Bosch'ta danışman veya sportif direktörlük benzeri bir görev ile de olsa futbol dünyasına geri dönmek için istekli olduğu belirtilid.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Ajax, Real Madrid ve Inter'de oynayan Wesley Sneijder, Ocak 2013 - Ağustos 2017 tarihleri arasında Galatasaray formasını terletti. Sneijder, Galatasaray'dan Nice'e ve oradan Al-Gharafa'ya transfer olduktan sonra Ağustos 2019'da futbolu bıraktı.

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