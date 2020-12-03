Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valedy Giscard d'Easting öldü
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valedy Giscard d'Easting öldü

03.12.2020 04:02 | Son Güncelleme: 03.12.2020 04:06
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valedy Giscard d'Easting öldü

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Covid-19'a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Covid-19'a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp sorunları nedeniyle son aylarda birkaç kez hastaneye yatan d'Estaing'in Loire bölgesindeki evinde, aile üyeleriyle çevrili bir halde öldüğü kaydedildi.

Aileden yapılan yazılı açıklamada "Sağlık durumu Covid-19 nedeniyle kötüleşti ve bu nedenle öldü" denildi. d'Easting'in cenazenin de vasiyeti üzerine, özel bir tören olacağı vurgulandı.

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d'Estaing son olarak geçen yıl 30 Eylül'de, bir dönem başbakanlığını da yapah bir başka eski Cuhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenazesinde kamuoyu önünde görülmüştü.

1974'te, 48 yaşındayken sosyalist rakibi Francois Mitterand'ı yenerek geçen yüzyılın en genç Cumhurbaşkanı olan d'Eastaing, yedi yıllık cumhurbaşanlığı döneminin ardından 1981'de bu kez Mitterrand'a karşı kaybetmişti.

d'Eastaing Fransa'da kürtajın serbest bırakılması, boşanmanın kolaylaştırılması ve oy verme yaşının 18'e indirilmesi gibi radikal reformlarıyla tanınıyordu.

Avrupa'da da Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ile yaptığı yakın işbirliğiyle Avrupa para birliğine gidilmesinde de rol oynamıştı. Scchmidt gibi, ABD'yle yakın ilişkilerden yanaydı.

G7 toplantıları da onun girişimiyle başlamıştı.

2001'de daha sonra Fransız seçmenler tarafından reddedilen AB Anayasası'nın yazımına liderlik etmesi için seçilmiş, 2004'te meclis sandalyesini kaybettikten sonra da aktif siyasi yaşamına son vermişti.

Mayıs 2020'de Fransız savcılar, röportajın ardından Alman bir gazeteciye elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmış, iddiaları reddetmişti.

BBC

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