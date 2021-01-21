Eski eşleri davalık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski eşleri davalık

21.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:09
Eski eşleri davalık

Yılmaz, eski eşi İnanoğlu'yla tekrar görüştüğünü, bir araya geldiği için Baykasoğlu'nun rahatsız olduğunu ve kendisine karşı planlı şekilde iftiralar attığını iddia etti.

Yılmaz, eski eşi İnanoğlu'yla tekrar görüştüğünü, bir araya geldiği için Baykasoğlu'nun rahatsız olduğunu ve kendisine karşı planlı şekilde iftiralar attığını iddia etti. Yılmaz ayrıca Baykasoğlu'ndan huzurunu bozacak birçok mesaj aldığını da ekledi. Yılmaz, Baykasoğlu'na 20 bin maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Vladimir Putin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İran Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski eşleri davalık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:10:17. #1.15#
title