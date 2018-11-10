Eşini Öpücüklere Boğan Berkay Şahin, Arda Turan'a Göz Dağı Verdi: Duruşmada Söyleyeceklerim Var

Popçu Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin'le beraber Nişantaşı'nda bir restoran çıkışı görüntülendi. Eşiyle kameralara poz veren Berkay Şahin, Arda Turan'ın burnunu kırdığı kavga hakkında sessizliğini mahkemede bozacağını söyledi.

"DAVANIN OLDUĞU GÜN SÖYLEYECEKLERİM VAR"

Futbolcu Arda Turan'la yaşadığı olayla ilgili konuşmak istemeyen şarkıcı, "Adli süreçteyiz. Davanın olduğu gün benim de konuşmam olacak. O gün benim de illa ki söyleyeceklerim var" ifadelerini kullandı.

"BURNUMDAN DOLAYI İKİ KONSERİMİ İPTAL ETTİM"

Burnundaki rahatsızlığın devam ettiğini belirten Berkay, "Sağ burun deliğinde sıkıntı devam ediyor. Önümüzdeki çarşamba ufak bir operasyon geçireceğim. Sonrasında hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu yüzden devamlı sahneye çıkmıyorum. Hatta iki konserimi iptal ettim, ama birkaç haftaya yoğum tempomuz başlayacak" dedi.

"MURAT'LA KIRGINLIĞIMIZ BAKİ"

Arda Turan'ı oğlu doğduğunda hastanede ziyaret eden 23 yıllık dostu Murat Dalkılıç'a kırgın olduğunu belirten popçu, "Bizim Murat'la dostluğumuz çok farklıydı, ama kırgınlığımız baki" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Keyfi yerinde olan şarkıcı, ara ara eşini öpücük yağmuruna tuttu. Özlem Ada Şahin'in de eşi Berkay gibi kızı Arya'nın adını el bileğine dövme yaptırdığı görüldü.