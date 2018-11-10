Eşini Öpücüklere Boğan Berkay Şahin, Arda Turan'a Göz Dağı Verdi: Duruşmada Söyleyeceklerim Var
Eşini kameraların önünde öpücük yağmuruna tutan şarkıcı Berkay Şahin, Arda Turan'la olan mahkemesi için "Davanın olduğu gün benim de söyleyeceklerim var." dedi.
Popçu Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin'le beraber Nişantaşı'nda bir restoran çıkışı görüntülendi. Eşiyle kameralara poz veren Berkay Şahin, Arda Turan'ın burnunu kırdığı kavga hakkında sessizliğini mahkemede bozacağını söyledi.
"DAVANIN OLDUĞU GÜN SÖYLEYECEKLERİM VAR"
Futbolcu Arda Turan'la yaşadığı olayla ilgili konuşmak istemeyen şarkıcı, "Adli süreçteyiz. Davanın olduğu gün benim de konuşmam olacak. O gün benim de illa ki söyleyeceklerim var" ifadelerini kullandı.
"BURNUMDAN DOLAYI İKİ KONSERİMİ İPTAL ETTİM"
Burnundaki rahatsızlığın devam ettiğini belirten Berkay, "Sağ burun deliğinde sıkıntı devam ediyor. Önümüzdeki çarşamba ufak bir operasyon geçireceğim. Sonrasında hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu yüzden devamlı sahneye çıkmıyorum. Hatta iki konserimi iptal ettim, ama birkaç haftaya yoğum tempomuz başlayacak" dedi.
"MURAT'LA KIRGINLIĞIMIZ BAKİ"
Arda Turan'ı oğlu doğduğunda hastanede ziyaret eden 23 yıllık dostu Murat Dalkılıç'a kırgın olduğunu belirten popçu, "Bizim Murat'la dostluğumuz çok farklıydı, ama kırgınlığımız baki" ifadelerini kullandı.
EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Keyfi yerinde olan şarkıcı, ara ara eşini öpücük yağmuruna tuttu. Özlem Ada Şahin'in de eşi Berkay gibi kızı Arya'nın adını el bileğine dövme yaptırdığı görüldü.
-
ALLAH AŞINA BU NEDİR YAA YETER ARTIK MİDE BUNLATISI OLDUCevap Yaz Yayından Kaldır
-
şu bozmayı çıkarmayın yeter daaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Berkoşu KORKU sardı, GARI gidiyor elden diye !!! Haaaaaaahaaaaaahaaaa...... Asena gibi olmasın SONU ? !!!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
maalesef acı haber yeni geldi HAKKARİ de 4 şehidimiz var. ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet ruhları şad olsun inşallah. ailelerine baş sağlığı sabır versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu asalak paçavraları gündemde tutmayı başaran medya. ayrıca ülkede onlarca dert sorun varken. HAKKARİ de 25 yaralı ve 7 Mehmetçiğimiz kayıp aranırken hala ısrarla bu zibidilerin konuşmanın le alemi var. saygılar.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır