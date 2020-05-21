Eshab-ı Kehf Külliyesi "Kovid-19 uykusunda"
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Eshab-ı Kehf Külliyesi "Kovid-19 uykusunda"

Roma döneminde, Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve 309 yıl burada uyudukları mekan olarak rivayet edilen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi, yüzyıllar sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Eshab-ı Kehf Külliyesi
21.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:08

Roma döneminde, Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve 309 yıl burada uyudukları mekan olarak rivayet edilen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi, yüzyıllar sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

Hem Hristiyan hem de İslam inancında ortak payda olan yedi arkadaşın kaldığı mağaranın, nerede yer aldığına ilişkin farklı rivayetler bulunduğuna işaret edilen çeşitli kaynaklarda, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında Eshab-ı Kehf adıyla onlarca mağara olduğu, Türkiye'de ise Selçuk, Tarsus ve Afşin'de Eshab-ı Kehf mağarası bulunduğu kaydediliyor.

Hikayenin Afşin'de geçtiğine inanan ilçe halkı ise köklü mirasına sahip çıkmak adına çocuklarına yedi arkadaşın adlarını veriyor ve yerel yöneticiler de düzenledikleri etkinliklerle hatırayı gelecek kuşaklara aktarıyor.

İnanç turizmi açısından da büyük önem arz eden, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi, bu yıl yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en sakin günlerini geçiriyor.

Dini gün ve gecelerde, özellikle on bir ayın sultanı ramazanda dua ve ibadet için çevre il ve ilçelerinden gelen binlerce ziyaretçiyle dolan, 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan "yedi uyurlar"ın mekanı sessizliğiyle dikkati çekiyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında da yurt içi ve dışından gelen turistleri ağırlayan Eshab-ı Kehf, eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan tarihi külliyede şimdi kuş cıvıltıları yükseliyor.

"İnsanların duaları ve sohbetleriyle dolardı"

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eshab-ı Kehf'in tarihinin en mahzun günlerini geçirdiğini belirtti.

Ramazan ayında ve diğer önemli gecelerde vatandaşlarla dolup taşan Eshab-ı Kehf'e ziyaretlerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yasaklandığını anımsatan Güven, şöyle devam etti:

"Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı ve manevi olarak insanlarımızın hiç bırakmadığı tarihi mekanımız şimdi sessiz. Burada her zaman kalabalık iftarlar olur, kalabalık akşam ve teravih namazları kılınırdı. Burası insanların duaları ve sohbetleriyle dolardı. İnşallah bu süreci böyle geçirip, gelecek ramazan aylarımızda yine insanlarımızın Eshab-ı Kehf'in manevi havasını yaşayacağına inanıyoruz."

Güven, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf'in kalıcı listeye alınması için de çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ülkemiz şu anda çok hassas bir süreci yaşıyor. İnşallah Kovid-19 salgınından kurtulup, normal yaşama kavuştuğumuzda Eshab-ı Kehf'in kalıcı listeye alınması için çabalarımıza devam edeceğiz. Milletvekillerimiz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da desteğiyle Eshab-ı Kehf'in hak ettiği kalıcı listeye girmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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