Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
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Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu Esenyurt Belediyesi, kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan annelerin Anneler Günü'nü müzik eşliğinde dağıttığı güllerle kutladı.

Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan annelerin Anneler Günü'nü müzik eşliğinde dağıttığı güllerle kutladı.

Esenyurt Belediyesi, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nü, özel bir etkinlikle kutladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan sokakları dezenfekte ederken, diğer yandan da Anneler Günü'ne özel hazırlanan etkinlikle sokakları şenlendirdi. Konseri, camlardan ve balkonlardan izleyen annelere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına gül hediye edildi. Hediye edilen güller sarkıtılan sepetlere konuldu.

Çalış: "Amacımız anneleri mutlu etmek"

"Amacımız Esenyurtlu annelerin mutlu olması" diyen Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, "Kimi annelerimiz çocuklarına ulaşamadı, çiçeklerini alamadı. Biz de bir nebze de olsa annelerimizi mutlu etmek için dezenfeksiyon yaparken gül takdim ettik" dedi.

Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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