ESENYURT'TA KISITLAMAYI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI
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ESENYURT'TA KISITLAMAYI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

03.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:25
ESENYURT'TA KISITLAMAYI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi. Ceza yazılan bir kişi, kameraya bakarak maskesini indirdi "Akşam haberlere çıkıyor muyuz" dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Esenyurt'ta polis ekipleri denetim yaptı. Ahmet Arif Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde izinsiz dolaşan 7 kişi hakkında 3 bin 469'ar lira idari para cezası kesildi. Denetim noktasında bir kişi 2 gün önceki hastane barkodunu gösterip ceza yememek için bahane uydurdu. Bir kişi ise ceza yazıldığı sırada kameralara bakıp, maskesini indirip, "Akşam haberlere çıkıyor muyuz" dedi. Polisin durdurduğu bir başka otomobil de ise iki kişi dolaşırken yakalandı. Neden dışarıda olduğu sorusuna, muhasebeci olduğunu ve iş yerinin Bahçelievler'de bulunduğunu söyledi. Polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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