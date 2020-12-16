Esenyurt'ta bir kişi 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta bir kişi 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu

16.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:11
Esenyurt'ta bir kişi 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu

Esenyurt'ta bir kişi, 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

Esenyurt'ta bir kişi, 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

Mali müşavirlik yapan Ö.F.K, Esenyurt tapu müdürlüğünde tapu devir- teslim işlemleri bittikten sonra karşı taraftan, kalan 40 bin lirasını alarak montunun cebine koydu.

Sonrasında markete gidip alışveriş yapan K, kasada ödeme yapacağı sırada cebinde parasının olmadığını fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

Ö.F.K, yaptığı açıklamada, polise haber vermesi üzerine tapu müdürlüğündeki güvenlik kameralarının incelendiğini ancak bir sonuç alınamadığını belirterek, "Dalgın olduğum için parayı nasıl kaybettiğimi bilmiyorum. Yanıma yaklaşan veya şüphelendiğim kimse yok ama nerede, nasıl düşürdüğümü de bilmiyorum. Allah rızası için paramı bulan her kimse getirsin, onu da memnun ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 53 kişiye 40 bin 82 lira ceza
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 53 kişiye 40 bin 82 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta bir kişi 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:14:19. #1.15#
title