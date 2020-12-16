Esenyurt'ta bir kişi 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu

Esenyurt'ta bir kişi, 40 bin lirasını kaybettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

Mali müşavirlik yapan Ö.F.K, Esenyurt tapu müdürlüğünde tapu devir- teslim işlemleri bittikten sonra karşı taraftan, kalan 40 bin lirasını alarak montunun cebine koydu.

Sonrasında markete gidip alışveriş yapan K, kasada ödeme yapacağı sırada cebinde parasının olmadığını fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

Ö.F.K, yaptığı açıklamada, polise haber vermesi üzerine tapu müdürlüğündeki güvenlik kameralarının incelendiğini ancak bir sonuç alınamadığını belirterek, "Dalgın olduğum için parayı nasıl kaybettiğimi bilmiyorum. Yanıma yaklaşan veya şüphelendiğim kimse yok ama nerede, nasıl düşürdüğümü de bilmiyorum. Allah rızası için paramı bulan her kimse getirsin, onu da memnun ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar