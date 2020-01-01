Erzurumlu şehidi binler uğurladı

01.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:59

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Suriye'nin Tel-Abyad kentinde meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekatı'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan iki gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit için Erzurum'daki Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.



Şehidin cenazesine Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, baba Abdurrahman Kaya, anne Zeliha Kaya, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı.



İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Karskapı Şehitliği'ne defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA