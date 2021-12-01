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ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent yeniden beyaza büründü.

ERZİNCAN (DHA) - Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan Kar yağışı ile birlikte kent yeniden beyaza büründü.Beyaz örtüyle kaplanan kentte kartpostallık görüntüler oluştu.. Belediye ve Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Parklar ve bahçeler, kar altında kalırken vatandaşlar işyerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlediler.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

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