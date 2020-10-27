Erzurum Ticaret Borsası
27.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:03
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|47,50
|65,00
|55,60
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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