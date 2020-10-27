Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

27.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:03
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg47,5065,0055,60HTS
PatatesKg2,202,202,20HTS
Kuru soğanKg2,202,202,20HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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