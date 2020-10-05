Erzurum Ticaret Borsası
05.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:00
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 34,79 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 34,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|Kg
|24,00
|35,05
|34,79
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|11,76
|18,01
|17,99
|HTS
|Pirinç
|Kg
|8,91
|12,87
|11,31
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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