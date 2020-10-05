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Erzurum Ticaret Borsası

05.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:00
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 34,79 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 34,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKg24,0035,0534,79HTS
Yağlı PeynirKg11,7618,0117,99HTS
PirinçKg8,9112,8711,31HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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