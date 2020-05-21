Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44,13 liradan işlem gördü.
21.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:03
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44,13 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|44,13
|44,13
|44,13
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,10
|4,00
|1,14
|HTS
Kaynak: AA