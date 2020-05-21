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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44,13 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası
21.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:03

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44,13 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG44,1344,1344,13HTS
Yağlı PeynirKG20,0020,0020,00HTS
Kuru SoğanKG1,104,001,14HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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