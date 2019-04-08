Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 32 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 25,0025,0025,00HMS
Et BüyükbaşKG 31,0032,0031,44HTS
Et KüçükbaşKG33,0033,0033,00HMS
Kaşar Peyniri KG 21,0031,0226,42HTS
Yağlı PeynirKG 14,5022,0017,29HTS
TereyağKG27,8044,0035,18HTS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili


HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA
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