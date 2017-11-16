Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,00 25,00 25,00 HMS
Et BüyükbaşKG31,79 38,00 33,10 HTS
Tere YağKG 22,50

25,00

23,89 HTS
Civil PeynirKG9,00 15,00 9,37

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış