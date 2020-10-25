Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor

Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların maçı hakem yardımıyla kazandığını söyledi. Hakem Arda Kardeşler'i sert bir dille eleştiren Toroğlu, "Bana teknik taktik falan anlatmayın. Bunları seyrettikten sonra midem bulanıyor" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı BB Erzurumspor maçının ardından A Spor ekranlarında maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Galatasaray'ın kazandığı golden 4-5 pozisyon evvel net faul var. Babel, adamı belinden, kafasından alıp indiriyor, topu kazanıyor ve top gidip gol oluyor. Bir gün uyguluyorlar, bir gün uygulamıyorlar. Hakem VAR'a gitmedi, VAR baktı. Yayıncı kuruluş sonda ne gösterdi? Ofsayt gösterdi, zaten ofsayt değil, bana ne gösteriyorsun. İnsanları nasıl aldatıyorlar ya. VAR'a gittiler, VAR baktı diye düşünsünler istiyorlar.

"BUNLAR NASIL FIFA HAKEMİ OLMUŞ?"

Erzurum'un kazandığı penaltıda hakem 4-5 metreden görüyor, o kadar net penaltı ki... Kabak gibi penaltı! Adam indiriyor, lap diye vuruyor. Bunu seyreden bir hakemin, bu ters dönerse, hareketi de yerse penaltı olur demesi ve cart diye çalması lazım. Bunlar nasıl FIFA hakemi olmuş?

"TERİM DEMEK Kİ ETKİLİ"

Fatih hoca Galatasaray olunca VAR'da bakıyorlar diyordu, demek ki etkili, bu sefer bakmadılar. Hakemin göreceğiz bir faul aslında. Fatih Terim taktik verirmiş, Mehmet Özdilek taktik verirmiş falan hepsi boş.

"MİDEM BULANIYOR"

Erzurum - Galatasaray değil de, Galatasaray - Fener, Galatasaray - Beşiktaş falan olsaydı, bu hakem sahadan çıkamazdı. Bana teknik taktik falan anlatmayın. 90+'da bir penaltı daha var, vermedi. Bunları seyrettikten sonra midem bulanıyor. Ne tekniği, ne taktiği, ben çalışacağım, sen sonra gelip bunu yapacaksın.

"90+'DA PENALTI VAR"

Yürüyün gidin ya, sen benim emeğimi çalamazsın! Gözünün önündeki penaltıyı çalamadı, VAR'a gitti. Zaten vermiyor, 90+'da bir penaltı daha var, net penaltı. İki metreden top çarpıyor, hakeme çarpıyor, bir top hakem çarpıyorsa, hakemliğini bitireceksin, düz mantık. Bir hakem oyuncunun önüne geçiyorsa ve top çarpıyorsa ondan hakem olmaz.

"HAKEM MAFYASI VAR"

Ülkede hakem yetişmesi torpille, belli grupların elinde. Hakem mafyası var, Türkiye'de her şeyin mafyası var, şekerin de mafyası var. Mafya derken, mafya etkili bir gruptur. Hakem camiasında hakem çıkarken doğru çıkmıyor, hak edeni çıkarmıyorlar. Onun adamı, onun dostu, gözlemci yolluyorlar, yüksek puan veriyorlar falan.

"FALCAO'YU GÖSTERMEDİLER"

Bu maçı seyredin, günah Erzurum'a ya! Yayıncı bazı pozisyonları göstermiyor. Pozisyon oluyor, bakayım diyorum, Falcao'nun dirsek pozisyonunu göremedim, atılır mı, atılmaz mı bilmiyorum, pozisyonu görmüyorum, anlamadım. Sen bana bir pozisyonu göster ya! Falcao ayarındaki bir adam o hareketi yapmaz zannediyorum, zeki bir oyuncu ama pozisyonu göremedim. Kasıt var mı yok mu ben anlamadım. Anlayan yardım etsin. ama net pozisyonlara baktığınızda bu iş nasıl bitmeli dediğinizde dün gece G.Saray hakem desteğiyle maçı kazandı.

"AKILLI OLSA FAUL VERİR"

Galatasaraylı oyuncu, uzatmada Erzurumlu oyuncu ceza alanına girmeden sol eliyle boğazına çakıyor, devam ettiriyor, Erzurumlu oyuncu öne geçiyor, üzerine gidip itiliyor. Akıllı hakem olsa dışarıda faul verir, bir de sarı kart çakar, kurtarır. Bir de zeki değil! Hakem biraz da zeki olacak.

"HAKEM RUHUNU VERMİŞ"

Bir halt yapıyorlar, dengeleme mi yapıyorlar, korkuyorlar mı, onu da bilmiyorum. Bana ne Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den. Daha seremonide bir arkadaşım aradı, avukat, hakemin suratını gördün mü dedi. Aynı şeyi görmüşüz. Hakem çıkmış, ruhunu vermiş durumda zaten. Suratına bakıyorum, hakem sahada değil zaten, vücut dili.

"EĞİTİM BÖYLE"

Uilenberg falan ya, eurodan gösteriyorlar pozisyonları. Diş yaptırmaya uçakla geliyorlar ama eğitim böyle.