Erzurum'da Yaralı Baykuş Bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaralı olarak bulunan baykuş için vatandaş seferber oldu.

Horasan ilçesinde bir öğrenci gece evine giderken yol üzerinde yaralı baykuşu fark etti. Kanadından yara aldığını tespit eden M. Sait Alper, yaralı baykuş için elinden gelen tedaviyi uyguladı. Baykuşu gören vatandaşlar daha önce bu kadar büyük bir baykuş görmediklerini ve baya ilgi çekici olduğunu dile getirerek fotoğraf çekmek için adeta sıraya girdiler.

Yaralı baykuş, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA