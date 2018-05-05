Erzurum'da Play-Off Coşkusu

Spor Toto 1. Lig’de BB Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 kalarak Play-Off’a yükselen dördüncü takım oldu.

Erzurum'da Play-Off Coşkusu

Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 kalarak Play-Off'a yükselen dördüncü takım oldu.

Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazanan BB Erzurumspor'un başarısı Erzurum'da taraftarların sevinç gösteriyle karşılandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden mavi-beyazlı taraftarlar Play-Off sevincini doyasıya kutladı.

Otomobilleriyle şehir turu atan taraftarlar BB Erzurumspor'un yeniden Süper Lig'e yükseleceğini söylediler. - ERZURUM

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