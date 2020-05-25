Erzurum'da çocukların bayramlıkları Türk Kızılay'dan
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Erzurum'da çocukların bayramlıkları Türk Kızılay'dan

Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Kızılay tarafından çocuklara çeşitli bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Erzurum'da çocukların bayramlıkları Türk Kızılay'dan
25.05.2020 06:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 06:44

Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Kızılay tarafından çocuklara çeşitli bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Türk Kızılay Oltu Temsilciliği yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda şeker toplayamayan çocuklara kapı kapı dolaşarak bayramlık şeker, bisküvi, kek ve kol saati hediye etti.

Çocuklar, evlerine sürpriz şekilde gelerek bu armağanları kendilerine veren Türk Kızılay yetkililerini karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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