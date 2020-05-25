Erzurum'da çocukların bayramlıkları Türk Kızılay'dan Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Kızılay tarafından çocuklara çeşitli bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Kızılay tarafından çocuklara çeşitli bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Türk Kızılay Oltu Temsilciliği yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda şeker toplayamayan çocuklara kapı kapı dolaşarak bayramlık şeker, bisküvi, kek ve kol saati hediye etti.

Çocuklar, evlerine sürpriz şekilde gelerek bu armağanları kendilerine veren Türk Kızılay yetkililerini karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: AA