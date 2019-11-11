11.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:37

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA