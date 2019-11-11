Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu

Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:37
Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu
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