Erzincan'ın kurutulan meyveleri yurt dışı pazarında

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde belediye tarafından kurulan tesiste işlenen 15 çeşit meyve, ABD ve Almanya başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Eğitim ve Üretimle Kalkınıyoruz" projesi kapsamında Üzümlü ilçesinde "sebze ve meyve kurutma tesisi" kuruldu.

Yörede üretilen sebze ve meyveler, üç vardiya halinde faaliyet gösteren tesiste yıkama, soyma ve bölme işlemlerinin ardından kurutuluyor.

Tesiste, elma, armut, şeftali, limon, portakal, ananas gibi 15 çeşit meyve işleniyor.

"Günlük 2,5 ton meyveyi işleyebiliyoruz"

Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, AA muhabirine, ilçe halkının sebze ve meyve ağırlıklı üretim yaparak tarımla geçimini sağladığını söyledi.

Çerez niyetine kurutulmuş meyve ikramının gündemde olduğunu ve bunun ihracata giden bir sektör oluşturduğunu ifade eden Sazlı, şöyle konuştu:

"KUDAKA'ya proje sunduk ve kabul gördü. Günlük 2,5 ton meyveyi işleyebiliyoruz. Tesisi yaklaşık 3 milyon liraya mal ettik. Çalışmalarımız 3 vardiya şeklinde devam ediyor, her vardiyada 4 kişi ve toplam 13 kişiyi istihdam ediyoruz. Kapasitesini artırma noktasında çalışmalarımız var, inşallah onu da en yakın zamanda hizmete sokacağız."

Sazlık, meyvede birçok ürünü kurutmayı denediklerini belirterek, "Elma, armut, şeftali, limon, portakal, ananas gibi aklınıza gelebilecek her türlü meyveyi işleyebiliyoruz. Birçok üründe deneme yaptık ve hepsinde de başarılı olduk. İhracat noktasında bağlantı kurduğumuz firmalar ABD ve Almanya ağırlıklı. Yani toplamda 13 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Tesisin gıda mühendisi Resul Ekrem Peker de ilçede kurulan tesisin 2 bin metrekare kapalı alanının bulunduğunu kaydederek, günlük 2,5 ton, aylık yaklaşık 75 ton ürün işleyebildiklerini belirtti.

AA / Barış Yalçınkaya - Ekonomi Haberleri

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