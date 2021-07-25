Erzincan'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
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Erzincan'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Erzincan'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da serinlemek için Keban Barajı gölüne giren genç boğuldu.

Erzincan'da serinlemek için Keban Barajı gölüne giren genç boğuldu.

Kemaliye ilçesine bağlı Çakırtaş Köyü'nde, serinlemek için kuzenleri ile Keban Barajı gölüne giren Mustafa Yavuztürk (21), kısa süre sonra gözden kayboldu.

Bölgede arama çalışması başlatan ancak bir sonuca ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, gölde ve kıyısında, Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

Göle gece dalışı yapan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Yavuztürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Yavuztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kemaliye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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