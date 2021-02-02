Kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti
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Kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti

02.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:30

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi yaşayan kişi, Mehmetçik tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi yaşayan kişi, Mehmetçik tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı.

Kentin İliç ilçesine bağlı Çilesiz köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden 65 yaşındaki Doğan Kahraman'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle Çilesiz köyüne gelen jandarma ekipleri, arazide tipi ve fırtınaya rağmen arama faaliyetine başladı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası köyün kırsalında Kahraman'ı bulan Mehmetçik, donma tehlikesi geçirmesi nedeniyle bu kişiyi, kendi parka ve beresini vererek bölgede hazırda bekletilen sağlık ekiplerinin yanına ulaştırdı.

İlk tedavisi bölgede yapılan ve ardından ambulansla İliç Devlet Hastanesine kaldırılan Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahraman'ı hastanede ziyaret eden İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Serden Gürel, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdurrahim Gülsevgi ile İliç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Bedri Gün de hazır bulundu.

Doğan Kahraman'ın, köye döndüğü aracının arızalanması üzerine yaya olarak evine dönerken olumsuz hava koşulları yüzünden yolunu kaybettiği belirtildi.

Kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti
Kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti
Kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti
Kar ve tipide donma tehlikesi geçiren kişinin yardımına Mehmetçik yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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