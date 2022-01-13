Ekipler mezrada rahatsızlanan bebek için seferber oldu
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mezrada hastalanan 2 aylık bebek, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mezrada hastalanan 2 aylık bebek, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kalkancı köyü Yağmurtepe mezrasında rahatsızlanan Yamaç Balkış'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden destek talebinde bulundu.
Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik çalışma yaparak yolu ulaşıma açtı.
Sağlık görevlileri, traktörle mezranın girişine getirilen bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.
Minik Yamaç, daha sonra ambulansla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıld