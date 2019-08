Ersun yanal: kazandığımız için mutluyuz ama oyunumuzu beğenmedim

25.08.2019 01:00

"Şampiyonluk yolunda hiçbir çekincemiz yok"

"Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak"

"Sonuna kadar transfer için yönetim çalışıyor"

"Bugün yazan skor önemli değil"

Ali DANAŞ/ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Kazandığımız için mutluyuz ama oynadığımız oyunu beğenmedim. Oyundan sorumlu olan benim. Kötü oynadığımızda sorumluluğu üstleneceğim. Kötü oyunun sorumlusu olarak kazandığımız için mutluyum" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, "Kazandığımız için mutluyuz ama oynadığımız oyunu beğenmedim. Oyundan sorumlu olan benim. Kötü oynadığımızda sorumluluğu üstleneceğim. Kötü oyunun sorumlusu olarak kazandığımız için mutluyum. Birlikte oynadık. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Her zaman pozitif futbol olmayacak. Takım golüyle galip gelmek ayrıca güzel. Bunu oyunun tamamına yaymamız gerekiyor. Taraftarımızla yönetimimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu birliktelik sonuç olacak. En son sözü biz söyleyeceğiz" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HİÇBİR ÇEKİNCEMİZ YOK"

"Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak" diyen Yanal, "Bütün oyuncularımız değerli. Özellikle Alper'in yaptığı tavrı ve davranışı, bir Fenerbahçeli olarak Alper'e yakıştı. Bu camia onu kucakladı ve büyüklüğü gösterdi. Birlikte hareket edeceğiz. Bu birliktelik size son dakikada maç kazandırır, kalenizi kapatır. Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak. Bu sıkılıkta bir takımız. Bütün kötü oyun benim, pozitif olan her şey futbolcuların ve bizi yönetenlerin. Şampiyonluk yolunda hiçbir çekincemiz yok, hiçbir korkumuz da yok. Duruşumuz belli. Fenerbahçe çekincesi olmayan bir takımdır. Sonuna kadar transfer için yönetim çalışıyor. Başkanımızın verdiği takvim önümüzdeki hafta dolacak. Sonuna kadar biz bu takımla mücadelemizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"BUGÜN YAZAN SKOR ÖNEMLİ DEĞİL"

Yanal, bugün yazan skorun önemli olmadığını, oynanan oyunun önemli olduğuna vurgu yaparak, "Dediğim gibi kötü oyunun sorumlusu benim. Bu sorunları her takım yaşayacak ama en az sorun yaşayan biz olmalıyız. Daha da üstün oynayacağız maçlar olacaktır. Bugün yazan skor önemli değil. Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun önemli olacaktır. Oyuncuların şahsi hatalarını ve bireysel övgülerini arkada bırakmak gerekiyor. Oyuncuların tutumu çok önemliydi, başta kaptan olmak üzere" dedi.

