Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı

Erol Bulut ile yolları ayıran Fenerbahçe, yardımcı antrenörlerle de yola devam etmeyecek. Fenerbahçe'de teknik heyetten Mehmet Yozgatlı, Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Kemal Menderes ile de vedalaşıldı. Özellikle Altay Bayındır'ın performansının üst seviyelere çıkmasında büyük pay sahibi olan kaleci antrenörü Micheal Kraft'la yolların ayrılmasına taraftarlar tepki gösterdi. Teknik ekipte yer alan Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Semih Şentürk'le ise görevlerine devam edecek.