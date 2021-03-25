Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı
Erol Bulut ile yolları ayıran Fenerbahçe, yardımcı antrenörlerle de yola devam etmeyecek. Fenerbahçe'de teknik heyetten Mehmet Yozgatlı, Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Kemal Menderes ile de vedalaşıldı. Özellikle Altay Bayındır'ın performansının üst seviyelere çıkmasında büyük pay sahibi olan kaleci antrenörü Micheal Kraft'la yolların ayrılmasına taraftarlar tepki gösterdi. Teknik ekipte yer alan Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Semih Şentürk'le ise görevlerine devam edecek.
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Genç çalıştırıcıyla birlikte yardımcıları Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos, Micheal Kraft, İbrahim Kemal Menderes ve Erol Bulut'un basın danışmanı Volkan Küçük ile de yollar ayrıldı.
ESKİ FENERBAHÇELİLER KALDI
Erol Bulut ile teknik ekibinin de görevine son verilirken, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, şimdi antrenörlük yapan Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Semih Şentürk ile yola devam kararı alındı.
MICHEAL KRAFT'IN AYRILIĞI ŞAŞIRTTI
Kaleci antrenörü Micheal Kraft'ın da takımdan gönderilmesi şaşkınlık yarattı. Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü olarak katılan Kraft, Altay için önemli bir kırılma noktası oldu. Genç kaleciye özgüven aşılayan antrenör, aynı zamanda zayıf olduğu yan top konusunda da özel çalışmalarla Altay'ı farklı bir seviyeye çıkardı. 22 yaşındaki kaleci gelişen tekniği ve ortaya koyduğu performans sonucunda A Milli Takım'a kadar yükseldi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe'de Altay'ı parlatan isim Micheal Kraft'ın ayrılmasına sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.