Son dakika: Erol Bulut: "Birkaç transfer daha olacak"
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Son dakika: Erol Bulut: "Birkaç transfer daha olacak"

Son dakika: Erol Bulut: 'Birkaç transfer daha olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, cumartesi günü oynadıkları Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söylerken, transferlerin de devame edeceğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, cumartesi günü oynadıkları Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söylerken, transferlerin de devame edeceğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlıların akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade ederek, üçüncü haftadaki Yeni Malatyaspor maçını kazanarak şanssızlıklarını kırmaya çalışacaklarını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Son oynadıkları Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik direktörü Erol Bulut, "Beşiktaş maçı bizim açımızdan baktığımızda güzel ve tempolu bir maç oldu. Maç sonrası baktığımızda kaçırdığımız 2 puan var. Yani galibiyeti kaçırdık. Maçın sonlarına doğru net pozisyonlara girdik. Maçta yüzde yüz pozisyonlar bizim tarafımızda oldu. Maçın geneline baktığımızda memnun olduğumu söyleyebilirim. Yeterli mi tabi ki de değil. Oyunumuzu hücum anlamında geliştirmemiz gerekiyor. Defans anlamında iyi işler yaptık. O konuda da küçük dokunuşlar yapacağız. Daha sıkı çalışarak önümüzdeki dönemde seviyemizi daha da arttırmış olacağız. Kamp döneminde bireysel hatalardan dolayı yediğimiz goller oldu. Her şey bugünden yarına olmuyor. Bu hafta Beşiktaş maçında iyi bir performans sergiledik. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

"YENİ MALATYASPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ligin 3. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyleyen Erol Bulut, "Yeni Malatyaspor Göztepe maçını 1-0 kazandı. Onlar da 5-3-2 sistemi ile oynuyor. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak için Malatya'ya gideceğiz. Üç puanı alıp evimize dönmeyi istiyoruz. Zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

"KANA BIYIK DÖNDÜ AMA SORUNLARI VAR"

Kana Bıyık'ın uzun aranın ardından Fransa'dan döndüğünü de açıklayan Erol Bulut, "Kana Bıyık döndü ama dizindeki ağrı devam ediyor. Sabahları tedavi oluyor. Akşamları çalışıyor. Günde çift antrenman yapması gerekiyor. Çok eksiği var. Kilo sorunu da var. Bir futbolcunun geri dönmemesi gereken fazla kilolarla döndü. Sahalarda olmak istiyorsa daha fazla çalışıp kilolarından kurtulup dönmesi gerekiyor. İzinsin bir şekilde Fransa'ya gittiği için bir yaptırımı olacak" ifadelerine yer verdi.

"BİRKAÇ TRANSFER DAHA OLACAK"

Transfer sezonunda takıma önemli takviyeler yaptıklarını belirten Erol Bulut, birkaç transfer daha yaptıktan sonra transferi kapatacaklarını vurgulayarak, "Takıma birkaç arkadaşımız daha katılacak. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bu noktada başkanımıza ve yönetimimize de teşekkür etmek istiyorum. Büyük çaba gösteriyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımız da aramıza katıldığında herkes seviyesini bir tık daha yukarı çıkararak çalışmalarına devam edecek. Hedefimiz belli, isteklerimiz belli bu yüzden üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

Son dakika: Erol Bulut: 'Birkaç transfer daha olacak'
Son dakika: Erol Bulut: 'Birkaç transfer daha olacak'
Son dakika: Erol Bulut: 'Birkaç transfer daha olacak'
Son dakika: Erol Bulut: 'Birkaç transfer daha olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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