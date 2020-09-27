Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi

27.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:58
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı Kadıköy'de protesto edildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı Kadıköy'de protesto edildi.

Kadıköy'de bir araya gelen Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, daha sonda iki ülke milli marşlarını okudu.

Çeşitli sloganlar atarak Ermenistan'ın saldırısını protesto eden grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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