Erman Toroğlu'nun yapı hakkındaki skandal yazısı nedir, ne anlatıyor? Erman Toroğlu nerede köşe yazıları yazıyor?

Erman Toroğlu'nun köşe yazısında kaleme aldığı ifadeler gündemde geniş yankı buldu. Hakem camiasına dair dikkat çeken değerlendirmeleriyle öne çıkan yazı sonrası kamuoyunun gözü spor medyasına çevrildi. Peki, Erman Toroğlu'nun yapı hakkındaki skandal yazı olayı nedir? Erman Toroğlu nerede köşe yazıları yazıyor? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

ERMAN TOROĞLU'NUN YAPI HAKKINDAKİ SKANDAL YAZI OLAYI NEDİR?

Erman Toroğlu, 2 Ocak 2025 tarihinde yayımladığı köşe yazısında, Türk hakem camiası içinde bir yapılanma bulunduğunu öne sürdü. Yazısında, başta Serdar Çakır ve Cüneyt Çakır olmak üzere belirli isimlerin, hakemlik sistemini kontrol etmeye çalıştığını iddia etti. Toroğlu'na göre bu yapı, sadece hakem dünyasında değil, TFF, medya ve kulüpler düzeyinde de etkili bir ağ oluşturmuş durumda. Yazıda geçen bu iddialar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve çeşitli çevrelerden farklı tepkiler aldı.

Erman Toroğlu'nun yapı hakkındaki skandal yazısı

ERMAN TOROĞLU KÖŞE YAZILARINI NEREDE YAZIYOR?

Köşe yazılarında genellikle Türk futbolundaki yapılar, hakem kararları ve kulüpler arasındaki dengeler üzerine değerlendirmelere yer veren Erman Toroğlu, çalışmalarına Sözcü Gazetesi'nde devam ediyor. 2024 yılı Aralık ayında Sözcü ile anlaşan Toroğlu, spor gündemine dair yazılarını yayımlamayı sürdürüyor.