Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmaları A, B ve C grubu olarak İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2020-2021 sezon sıralamasına göre, 1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe Opet hariç diğer takımlar serpantin usulüne göre 4'erli 3 gruba ayrılacak. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan 6 takım çeyrek finale yükselecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şöyle: