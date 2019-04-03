Eriyen Misina İpliği ile İmzamızı Atmaya Geliyoruz Özkara Tekstil

Özkara Tekstil firma ortağı Yaşar Özkara, "Firmamız 2013 yılında Gaziantep'te kuruldu. Sektörde bulunan firmalar arasında ilk 3 içerisinde yer alıyoruz. Kimya üzerine olan bir üretim yapıyoruz ve bizlerde her gün yeni şeyler öğrenerek yolumuza devam ediyoruz. Değişik kimyasallar katarak başka ürünler ya da başka özellikte başka ürünler elde edebiliyorsunuz. Biz de kendimizi geliştirerek bunu yapmanın hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özkara Tekstil firma ortağı Fırat Bozkurt, "Her türlü monofilament iplik üretimi yapıyoruz. Ürün çeşidimiz oldukça geniş ve tamamının üretimini Gaziantep'te yapıyoruz. Yeni biri ürün çıkardık. Isıda eriyen misina iplik ürettik. Son dönemde çok ilgi gören ve kullanılan bir ürünümüz." dedi.

"ÇOK ÇALIŞIP YENİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Firma ortağı Yaşar Özkara, "Biz sürekli yenilik peşinde koşan bir firmayız. Sürekli olarak araştırma yapıyoruz. Dünyada sektörümüzde olan biteni sürekli olarak takip ediyoruz. Oralardan öğrenmemiz gereken yeni şeyleri öğreniyoruz ve bizim buna katmamız gereken değerleri katarak yeni ürünler ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

"YENİLİKÇİ BİR ANLAYIŞ İLE ÇALIŞIYORUZ"

Firma ortağı Fırat Bozkurt, "Bizim işimiz her zaman sıkıntılar aşmak. Ancak son dönemde gelişen ekonomik olaylar bizleri zor duruma düşürüyor. Çünkü kaliteli ve iyi ürün yapmak maliyetli bir iş. Biz yenilikçi bir firma olduğumuz için bunun mücadelesini verirken maliyetleri düşüren ve kaliteyi düşüren firmalar sektörde zorlukların ortaya çıkmasına neden oluyor ama biz bunları da aşacağız." şeklinde konuştu.

"KALİTEMİZ SORUNLARI AŞMAMIZA SAĞLAYACAK"

Yaşar Özkara, "Yeni çıkardığımız ürün için henüz dış piyasaya açılmadık ama diğer ürünlerimiz dış piyasaya ulaşıyor. Bu ürünün yaygınlaşması için çeşitli ülkelerde görüşmelerimiz devam ediyor. İhracat payımızı artıracağız. Kaliteyi artırdıkça hem ekonomik hem ham madde sorunları aşarak başarıyı yakalayacağımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.