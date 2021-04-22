Ergani'de ramazan ayında tatlı tüketimi arttı
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Ergani'de ramazan ayında tatlı tüketimi arttı

Ergani'de ramazan ayında tatlı tüketimi arttı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde ramazan ayında halka, lokma ve tulumba tatlısı tezgahlardaki yerini aldı.

Ergani ilçesinde ramazan ayında halka, lokma ve tulumba tatlısı tezgahlardaki yerini aldı.

Ergani ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle tatlıya ilgi arttı. Ramazan ayında ilçede en çok tüketilen tatlılar arasında halka, lokma ve tulumba tatlısı yer alıyor.

Uzun yıllardır tatlıcılık yapan Neşat Bayar, her yıl ramazan ayında tatlı yaptığını ve tatlıya yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Ramazan ayında tatlının çok tüketildiğini ifade eden Bayar, "Tulumba tatlısı, lokma tatlısı ve halka tatlısı olmak üzere üç çeşit tatlı yapıp satıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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