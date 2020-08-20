Ergani'de ÇKS'ye kayıtlar yapılması uyarısı Ergani Ziraat Odası Başkanı İzzet Güzel, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını 1 Eylül'e kadar yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Ergani Ziraat Odası Başkanı İzzet Güzel, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını 1 Eylül'e kadar yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Güzel, yaptığı açıklamada, ÇKS'den faydalanan 3 bin 400 çiftçiye uyarıda bulunarak, sisteme son başvuru tarihinin 1 Eylül'e uzatıldığını söyledi.

Bu yıl çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmak için belirtilen tarihe kadar kayıt olmaları gerektiğini kaydeden Güzel, üreticilerin, her yıl kayıtlarını güncellemelerinin yasal bir zorunluluk olduğunu aktardı.

Güzel, "Üreticilerimizin kayıtlarını güncellemek için ziraat odasından çiftçilik belgesi almak suretiyle hazırladıkları dosyayı, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Bu şekilde, sisteme kayıt yaptırarak tarımsal destekleme ödemelerinden istifade edebilirler." dedi.

Kaynak: AA