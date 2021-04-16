Eren Güler: "Senelerdir bugünün hayalini yaşadım"
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Eren Güler: "Senelerdir bugünün hayalini yaşadım"

Eren Güler: 'Senelerdir bugünün hayalini yaşadım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta her iki gole de imza atan 18 yaşındaki futbolcu Eren Güler, "Senelerdir bugünün hayali ile yaşadım ve çalıştım" dedi.

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Bursaspor'un Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta her iki gole de imza atan 18 yaşındaki futbolcu Eren Güler, "Senelerdir bugünün hayali ile yaşadım ve çalıştım" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da, genç oyuncu Eren Güler'in performansı dikkat çekti. Oyuna sonradan girerek 85 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyete uzanmasında başrol oynayan 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını ifade etti. Eren Güler, "Senelerdir bu günün hayali ile yaşadım ve çalıştım. Müthiş gecede emeği olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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