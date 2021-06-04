Erdoğan Zonguldak'ta müjdeyi açıklıyor: Müjde ne? Erdoğan açıklamasında nelerden bahsetti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta müjdeyi açıklarken Filyos açılışını ve Uzun Mehmet Camii açılışını yapacağını açıklamıştı.

Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye odaklandı. İlk olarak Zonguldak'ta camii açılışı gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi bekleniyor. Müjde ne? Erdoğan açıklamasında nelerden bahsetti?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZONGULDAK'TA MÜJDEYİ AÇIKLIYOR

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi beklerken, Bakan Dönmez'den heyecanlandıran bir video daha geldi. Dönmez, dün Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş görüntüsünü paylaşarak "Bir adım daha..." yazmıştı. Müjdenin açıklanmasına saatler kala "Gözümüz ufukta..." ibaresiyle yeni bir paylaşım daha yapan Dönmez, milyonların heyecanına heyecan kattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamada doğal gaz detaylarını aktarması bekleniyor.

UZUN MEHMET CAMİİ AÇILIŞI

Zonguldak kent merkezinde Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan Uzun Mehmet Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek. Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.