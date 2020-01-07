Erdoğan ve Putin'den Libya Zirvesi: Neler görüşülecek, Ankara ve Moskova'nın öncelikleri neler?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyaretine bir gün kala Akdeniz'de sular ısınıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ocak Çarşamba günü Ankara'da bir araya gelerek uluslararası gündem
Son olarak Türkiye'nin Libya'da askeri destek sağlamak üzere peyderpey birliklerini göndereceği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Tobruk merkezli General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle