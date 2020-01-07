Erdoğan ve Putin'den Libya Zirvesi: Neler görüşülecek, Ankara ve Moskova'nın öncelikleri neler?

07.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ocak Çarşamba günü Ankara'da bir araya gelerek uluslararası gündem



Son olarak Türkiye'nin Libya'da askeri destek sağlamak üzere peyderpey birliklerini göndereceği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Tobruk merkezli General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle