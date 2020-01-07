Erdoğan ve Putin'den Libya Zirvesi: Neler görüşülecek, Ankara ve Moskova'nın öncelikleri neler?
Haberler » Dünya » Erdoğan ve Putin'den Libya Zirvesi: Neler görüşülecek, Ankara ve Moskova'nın öncelikleri neler? - Haberler

Erdoğan ve Putin'den Libya Zirvesi: Neler görüşülecek, Ankara ve Moskova'nın öncelikleri neler?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyaretine bir gün kala Akdeniz'de sular ısınıyor.

07.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:30
Erdoğan ve Putin'den Libya Zirvesi: Neler görüşülecek, Ankara ve Moskova'nın öncelikleri neler?

Rusya Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ocak Çarşamba günü 'da bir araya gelerek uluslararası gündem


Son olarak Türkiye'nin 'da askeri destek sağlamak üzere peyderpey birliklerini göndereceği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Tobruk merkezli General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler