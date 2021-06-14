Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara...
Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir.
Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten