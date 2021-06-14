Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara...
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Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara...

Erdoğan: 'Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir.

Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara... - Haberler
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