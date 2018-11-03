Erdoğan-Poroşenko Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamlarının, dostluklarının gereğini yaparak desteklerini gösterdiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması'na, Türkiye adına TİKA Başkanı Serdar Çam, Ukrayna adına Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv; Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ukroboronprom Arasında Mutabakat Muhtırası'na Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin imza koydu.



Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Petro Poroşenko ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, içinde bulunulan yılın, Ukrayna ile aynı zamanda köklü geçmişe sahip ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1918'de, genç Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devletlerden biri olduğunu, bugün iki ülkenin, ilişkilerini o günkü öncü vizyonla yürüttüğünü dile getirdi.

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısının bu vizyonun farklı bir yansıması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011'den bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi, artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018'de bir milyonu aşmıştır ve bugün yaptığımız toplantıda Serbest Ticaret Anlaşması'nı da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum."

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık"

Savunma sanayi alanında da iş birliklerinin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkedeki şirketlerin ortak projelere imza atar hale geldiğini, konsey toplantılarının ilişkilerin sağlamlaştırılmasına vesile hazırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar bizim bir yol haritamızdır. Tabii bu ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele elma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Tabii ülkemiz, ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarları'nın hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

"Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimiz devam edecek"

Erdoğan, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel uluslararası hukuka uygun olarak, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ettiğini dile getirerek, Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın başkanlık ettiği Ukrayna AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'daki reform sürecini de gönülden desteklediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda tüm bölgenin de yararına olacaktır. Tabii son olarak Ukrayna ile ikili ilişkilerimizin önemli bir veçhesi olan FETÖ konusuna değinmek istiyorum. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda Maarif Vakfı ile Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğine vurgu yaptık. Bu vesileyle dostum Poroşenko'ya ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."