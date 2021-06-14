Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
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Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

ABD'de yayın yapmakta olan Bloomberg, bugün gerçekleşecek olan Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde tepki çeken bir başyazı yayınladı. "Biden, Türkiye ile olan Gordion düğümünü kesmeli" başlığıyla yayınlanan makalede, "Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli" yorumu yapıldı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'in yayın kurulu da bugün internet sitesi üzerinden bir başyazı yayınladı.

"TÜRKİYE BATI'YI UZUN BİR SÜREDİR TERK ETTİ"

Yayın kurulu imzalı makalede Biden'a çağrıda bulunurken, "Biden, Türkiye ile olan Gordion düğümünü kesmeli" başlığı kullanıldı. Makalede, Erdoğan'ın uzun bir süredir Batı ile dostluğu geri plana attığına dikkat çekilirken, "Türkiye Batı'yı uzun bir süredir terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini Batı'nın isteklerine karşı olan bir güç eksenine yaklaştırdı, bu ülkeler de Çin, Rusya ve İran. Ülkenin seçilmiş lideri olarak bu onun kararı. Fakat Erdoğan aynı zamanda Batı'nın askeri ortaklığı ve ekonomik birliklere üyelikleriyle korumayı da istiyor. Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli.

"MİLYONLARCA MÜLTECİYİ AVRUPA'YA SALMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Erdoğan Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalmasına devam etmesini istiyor fakat aynı zamanda birliğe zarar verebilecek silah sistemlerini satın alıyor ve diğer üye ülke liderlerine hakaret ediyor. AB ile karşılıklı güven ararken, milyonlarca mülteciyi Avrupa'ya salmakla tehdit ediyor" denildi.

Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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