Erdoğan, kurmaylarına "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" diye sordu! Toplantıya "4 binin altına düşülmemeli" görüşü hakim oldu
Milyonlar, 2022 asgari ücretinin ne kadar olacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürürken, AK Parti'nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında da bu konuda değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne kadar olması gerektiğini sorduğu ve genel görüşün 4 bin liranın altına düşülmemesi yönünde olduğu öğrenildi.
Ak Parti'nin hafta içi yapılan son Myk toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi. MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı. Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi.
Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu.
Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir rakam zikretmedi. Ancak dar gelirlileri rahatlatacak, hayat şartlarını iyileştirecek bir rakamın ortaya çıkacağını kaydetti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Haberler.com - Ekonomi Haberleri