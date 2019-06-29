Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması,...
Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.
Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir."
Kaynak: AA
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