Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması,...

Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması,...

Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir."

Kaynak: AA
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