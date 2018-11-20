Erdoğan'dan Teşkilata Uyarı Üstüne Uyarı: Üzerinde Şaibe Olan Bu Kapıdan Çıksın

Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için teşkilatı uyardı. Tüm aday adaylarının, aday gösterilen kişinin yanında saf tutması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Son grup toplantımızdan bugüne geçen 2 haftada önemli çalışmalara imza attık. Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen fidan dikme projesine katıldık. Her bir öğrencimiz okulunu bitirdiğinde, onun adına dikilen fidan 10, 15 yıllık koca bir ağaca dönüşecek.

"YEŞİL ALAN YÜZDE 10 ARTTI"

Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir. Başarılı olanlar milletimizin takdirine ulaşacaktır. Paris Zirvesi'nde çok sayıda liderle görüşme fırsatımız oldu. Fikir alış-verişinde bulunduk. En çok ders alınması gerken hadiselerden biri 1. Dünya Savaşı'dır. Buralardan bir şeyler çıkarmak boşunadır. Millet Bahçelerini açtık. Bu açılan millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan yüzde 10 arttı.

"SİZ BUNLARI KÜLAHIMIZA ANLATIN"

Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.

"AZİZ MİLLETİM EN BÜYÜK DERSİ SANDIKTA VERECEKTİR"

TürkAkım doğalgaz boru hattının törenine katıldık, konuşacaksak gelin bunları konuşalım. Gündemlerinde hala Türkiye'yi nasıl karıştırırız, bu var. Ülkemizi karıştıramayacaksınız, bölemeyeceksiniz. 4 ay sonra 31 Mart'ta benim aziz milletim bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir.

2019 Mart mahalli seçimlerine de çalıştık. İlçelere de inmeye başladık. Temayül yoklamaları da yapıldı. Partimiz kesintisiz mesai halinde. Siyaset ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir çalışmayla adaylarımızı netleştirmenin peşindeyiz.

"BUNA BİR İSİM VERİLECEKSE GERİCİLİKTİR"

Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağdışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hak ettiği yere çoktan oturtmuştur.

"KİM Kİ ADAY OLMADIM DİYE ÇALIŞMIYORSA..."

Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır.

"ÜZERİNDE EN UFAK ŞAİBE OLAN KİŞİ BU KAPIDAN ÇIKMALIDIR"

Aday olunca her şey güzel de aday olmayınca neden bozuluyorsun? AK Parti ben değil, biz partisidir. Bireysel olarak yanlışa düşmeniz size aittir, ancak AK Parti neferi olarak böyle bir lüksünüz yoktur. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Siyaset gönül, gönüllülük işidir. Üzerinde en ufak şaibe olan kişiler ikaz beklemeden bu kapıdan çıkmalıdır. Teşkilat ve adaylar kendini gözden geçirmeli. Ölçümüz, 'Acaba millet bana ne diyor?' olmalıdır."