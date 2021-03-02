Erdoğan: "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz."
02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:21
Erdoğan: "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz.
Erdoğan: "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten