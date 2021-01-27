Erdoğan: "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir."
27.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:27
Erdoğan: "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir.
Erdoğan: "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan