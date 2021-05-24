Erdemli'de yamaç paraşütü merkezi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdemli'de yamaç paraşütü merkezi yapılıyor

Erdemli'de yamaç paraşütü merkezi yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, yamaç paraşütü merkezine dönüşüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, yamaç paraşütü merkezine dönüşüyor. Yamaç paraşütü yapmak için en verimli alan olan 2 bin rakımlı Akpınar Mahallesinde, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yerinde incelemelerde bulundu.

Akpınar Mahallesini yamaç paraşütü merkezi haline getirileceğini dile getiren Başkan Tollu, "İlçemizde spor ve sporcuya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan birisi de yamaç paraşütü. İlçemizde pandemi döneminde de faaliyetlerle ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Gençler için harika bir spor merkezi haline geleceğini vurgulayan Tollu, "2 bin rakımda Akpınar Mahallemizde dağların hemen üzeri, bulutların hemen altındaydık. Yamaç paraşütü etkinliklerinin merkezi haline getireceğimiz bölgemizde ki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Gençler için pandemi döneminde harika bir motivasyon kaynağı ve bu sporda ilerlemek isteyenler için cazibe merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye için önemli bir spor merkezi haline geleceğini dile getiren Tollu, "Yamaç paraşütü alanımız faaliyete geçtiğinde ülkemiz için önemli bir spor merkezi haline gelmesini umuyoruz. Türkiye'de bu sporla ilgilenen tüm sporcularımızı yamaç paraşütü yapmaya bekliyoruz. İlçemiz ve memleketimiz için şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Erdemli'de yamaç paraşütü merkezi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Töre Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdemli'de yamaç paraşütü merkezi yapılıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:36:07. #1.16#

title