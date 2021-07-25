Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, gençler etabıyla tamamlandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, gençler etabıyla tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların son etabında sporcular Develi meydanından start aldı.

Kızık kavşağı, Çaylıca, Tomarza, Şeyhbarak, Böke Kale, Hacıpaşa, Şahmelik, Ayvazhacı'yı geçip Develi Üniversite Kampüsü önünde sona eren parkurda 32 sporcu, 104 kilometre pedal çevirdi.

Yarışta Kazakistan'dan Maxim Taraskin birinci, aynı ülkeden Andrey Remkhe ikinci, Türkiye'den ise Mustafa Ayyorkun üçüncü oldu.

İlk etabı 8 Temmuz'da başlayan yarışlara Türkiye, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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