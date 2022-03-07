Epic Games ve Activision Blizzard Rusya'da oyun satışlarını durdurdu

Popüler video oyun dağıtımcıları ve oyun geliştiricileri Epic Games ve Activision Blizzard, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'daki oyunlarının satışını askıya büyük firmaların arasında yer aldı.

Activision başkanı ve operasyonu şefi Daniel Aegre, Cuma günü kamuoyuyla paylaştığı bir duyuruda, şirketin oyunlarını Rusya'ya göndermeye ara vereceğini söyledi. Ayrıca, daha önceden oyuna sahip kullanıcıların ise oyun içi mikro işlemleri gerçekleştirmesini de geçici olarak durduracak.

Activision Blizzard'ın yanı sıra popüler video oyun dağıtımcısı ve geliştiricisi Epic Games'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Ukrayna'yı işgaline tepki olarak oyunlarının Rusya ile olan ticaretini durdurma kararı aldı.

Epic Games ve Activision'ın yanı sıra Microsoft, Electronic Arts, CD Projekt Red gibi şirketler de oyun satışlarını durdurduğunu açıkladı. Oyun dünyası için Rusya büyük bir pazar yeridir, 2021 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 2,7 milyar dolarlık sektör geliri elde etti.