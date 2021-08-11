Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu

Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

9 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu.

9 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu. Önceki halter şampiyonalarında iki kez 3'ncü olarak bronz madalya almaya hak kazanan Özkan, son yarışmada sergilediği başarıyı "Şeytanın bacağına çelmeyi taktık ve 2'nciliği yakaladık" ifadesi ile değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 40 yaşındaki Kenan Özkan, 8-9 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonasında 105 kilo kaldırarak ikinci oldu.

Kente gümüş madalya ile dönen Özkan'ın, halter, kürek çekme, dans ve tekerlekli sandalye koşusu gibi birçok dalda dereceleri bulunuyor. Ödüllere doymayan Özkan, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesinin kendisine sunduğu destekler için teşekkürlerini dile getirerek, "İmkan verdiler, imkansızı aştık" dedi.

Özkan, gözünü diktiği birinciliği elde etmek için çalışmalara devam edecek.

"Amacım dünya şampiyonluğu"

Şampiyonada kazandığı ikinciliğin sevincini yaşayan Kenan Özkan, şunları söyledi:

"Biz iki kere 3'üncü olduk. Şimdi de Adana'da halterde Türkiye ikincisi olduk. Şeytanın bacağına çelmeyi taktık ve ikinciliği yakaladık. Allah'ın izniyle seneye de birincilikle dünya rekorunu kıracağız. İlk kalkışta 90 kiloyu kaldırdım. İkinci kalkışta 100 kiloyu kaldırdım. Üçüncü kalkışta 105 kiloyu kaldırarak, Türkiye ikinciliğini yakalamış oldum. Dansta da Türkiye 3'üncüsü oldum. Halterde de iki defa Türkiye Şampiyonasında 3'üncü oldum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Vahap Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı verdi, biz imkansızı başardık. Gerçekten bize çok imkan verdiler, biz de hakkını verdik. Allah izin verirse amacım dünya şampiyonluğu."

"Çok mutluyuz ve gururluyuz"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve Kenan Özkan'a 3 aylık hazırlık sürecinde destekte bulunan Fatma Nur Yılmaz ise "Müsabakaya 12 ilden 4'ü kadın 28'i erkek olmak üzere 34 sporcu katıldı. Yarışmacıların her biri birbirinden hırslı ve azimliydi. Hepsi birbirini geçmek için değişik stratejiler uyguladı. Kenan Bey birazcık heyecan yaptı. Motivasyonu güçlüydü. Beslenmesine dikkat ettik bu süre boyunca. Biliyorsunuz halter uzun zaman çalışmak ve emek sarf etmesi gereken bir spor branşı. Biz 3 aylık bir sürede 105 kiloyu kaldırarak ikinci olduk. Umarım ilerleyen dönemlerde kendi rekorunu da kırarak birinciliği elde edecek. Çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi. - MERSİN

Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu
Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu
Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu
Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Ümit Dündar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Lionel Messi Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:27:36. #1.16#

title